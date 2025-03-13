Гвардии ефрейтор Владимир Рыжов из Тулуна погиб в зоне СВО

Наводчик мотострелковой роты Владимир Рыжов героически погиб «за ленточкой». Об этом КП-Иркутск сообщили в администрации Тулуна.
Мужчина родился в Тулуне, окончил девять классов школы № 19, зачем отучился на столяра-плотника. В ноябре 1993 года ушел в армию, находился в должности стрелка. С 2001 по 2011 году работал в патрульно-постовой службе полиции.
— У Владимира Рыжова была большая и крепкая семья, он стал отцом трех детей. «За ленточку» отправился по контракту. 11 января 2025 года, выполняя боевое задание, верный военной присяге, проявив стойкость и мужество, погиб, — рассказывают в пресс-службе администрации.
Гвардии ефрейтор представлен к награждению Орденом Мужества (посмертно). Прощание с бойцом прошло 11 марта 2025.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что боец из Осинского района Зоригто Ербанов погиб в зоне СВО.