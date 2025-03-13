Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Усадьбу XIX века в Новой Москве восстановят после пожара

МОСКВА, 13 марта. /ТАСС/. Историческую усадьбу в поселке Филимонки Новомосковского административного округа восстановят после сильного пожара. Об этом сообщил руководитель столичного департамента культурного наследия Алексей Емельянов.

Источник: Пресс-служба Департамента культурного наследия города Москвы

«Усадьба XIX века в поселке Филимонки обладает высокой исторической ценностью и расположена в живописной местности. В 2006 год главный дом и флигель практически были уничтожены пожаром — к настоящему времени сохранились лишь фрагменты построек, а также парковая зона. Специалисты приведут в порядок архитектурный ансамбль», — приводятся слова Емельянова на сайте мэра и правительства Москвы.

Емельянов добавил, что специалистам предстоит восстановить фасады и интерьеры главного дома и флигеля, а также парк. Столичный департамент культурного наследия уже поручил разработать проект по сохранению объекта культурного наследия. Для этого специалисты изучат архивные и библиографические материалы и представят возможные решения на их основе. После согласования проекта они приступят к работе.

Усадьбу в Филимонках основал князь Голицын в начале XVIII века. После него усадьба переходила в собственность разных владельцев, в том числе знатных родов Протасовых, Чебышевых и Зиновьевых. Последним был купец Лепешкин. До пожара главный дом представлял собой двухэтажное деревянное здание в стиле позднего классицизма с монументальной архитектурой и лаконичными фасадами. Сейчас сохранились лишь несколько колонн, белокаменный цоколь и кирпичная веранда. Парк разделен на две зоны: верховье оврага и прибрежный склон к реке Ликова.