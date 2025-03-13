Усадьбу XIX века в Новой Москве восстановят после пожара

Усадьбу в Филимонках основал князь Голицын в начале XVIII века. После него усадьба переходила в собственность разных владельцев, в том числе знатных родов Протасовых, Чебышевых и Зиновьевых. Последним был купец Лепешкин. До пожара главный дом представлял собой двухэтажное деревянное здание в стиле позднего классицизма с монументальной архитектурой и лаконичными фасадами. Сейчас сохранились лишь несколько колонн, белокаменный цоколь и кирпичная веранда. Парк разделен на две зоны: верховье оврага и прибрежный склон к реке Ликова.