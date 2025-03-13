Усадьбу XIX века в Новой Москве восстановят после пожара

«Усадьба XIX века в поселке Филимонки обладает высокой исторической ценностью и расположена в живописной местности. В 2006 год главный дом и флигель практически были уничтожены пожаром — к настоящему времени сохранились лишь фрагменты построек, а также парковая зона. Специалисты приведут в порядок архитектурный ансамбль», — приводятся слова Емельянова на сайте мэра и правительства Москвы.
Емельянов добавил, что специалистам предстоит восстановить фасады и интерьеры главного дома и флигеля, а также парк. Столичный департамент культурного наследия уже поручил разработать проект по сохранению объекта культурного наследия. Для этого специалисты изучат архивные и библиографические материалы и представят возможные решения на их основе. После согласования проекта они приступят к работе.
Усадьбу в Филимонках основал князь Голицын в начале XVIII века. После него усадьба переходила в собственность разных владельцев, в том числе знатных родов Протасовых, Чебышевых и Зиновьевых. Последним был купец Лепешкин. До пожара главный дом представлял собой двухэтажное деревянное здание в стиле позднего классицизма с монументальной архитектурой и лаконичными фасадами. Сейчас сохранились лишь несколько колонн, белокаменный цоколь и кирпичная веранда. Парк разделен на две зоны: верховье оврага и прибрежный склон к реке Ликова.