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«Минскэнерго» сообщило, когда отключат отопление

«Минскэнерго» сообщило про решение отключать отопление в Беларуси.

Источник: Комсомольская правда

Стало известно, когда в Беларуси начнут отключать отопление. Об этом высказались в «Минскэнерго».

На предприятии напомнили, что решение о завершении отопительного сезона принимаются местными властями. То есть областные, районные и городские исполкомы определяют сроки начала и окончания отопительного сезона.

— При принятии решений учитываются прогнозы Белгидромета, — заметили в «Минскэнерго».

В Минске отключение потребителей от теплоснабжения произойдет после того, как Мингорисполкомом будет принято соответствующее решение.

Для отключения тепла в соцобъектах наружное тепло должно продержаться +10 три дня, а для отключений в жилом фонде — +8 трое суток.

До этого минские коммунальники сказали про регулировку отопления в квартирах.

А еще «Минскэнерго» высказался про отключение отопления в квартирах.