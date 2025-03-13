«Минскэнерго» сообщило, когда отключат отопление

Стало известно, когда в Беларуси начнут отключать отопление. Об этом высказались в «Минскэнерго».
На предприятии напомнили, что решение о завершении отопительного сезона принимаются местными властями. То есть областные, районные и городские исполкомы определяют сроки начала и окончания отопительного сезона.
— При принятии решений учитываются прогнозы Белгидромета, — заметили в «Минскэнерго».
В Минске отключение потребителей от теплоснабжения произойдет после того, как Мингорисполкомом будет принято соответствующее решение.
Для отключения тепла в соцобъектах наружное тепло должно продержаться +10 три дня, а для отключений в жилом фонде — +8 трое суток.
До этого минские коммунальники сказали про регулировку отопления в квартирах.
А еще «Минскэнерго» высказался про отключение отопления в квартирах.