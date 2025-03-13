Многодетной маме, у которой забрали 5 детей, выделят новое жилье

Напомним, что женщина проживала с детьми в небольшой комнате, которая не соответствовала требованиям для воспитания такого количества детей. Следственный комитет по региону инициировал проверку по этому факту. В ходе проверки выяснилось, что женщина находится на седьмом месяце беременности и одна воспитывает несовершеннолетних.