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Многодетной маме, у которой забрали 5 детей, выделят новое жилье

Женщине уже подобран вариант временного жилья, планируются ремонтные работы перед заселением.

Источник: Аргументы и факты

Женщина, которая ожидает рождения 6-го ребёнка, находится на седьмом месяце беременности, может рассчитывать на получение нового жилья. Сейчас подобран для нее вариант временного жилья. Перед заселением там будет выполнен ремонт.

«Благодаря совместной работе с Уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае, Министерством труда и социальной политики, благотворительным фондом “Владмама” многодетной матери подобрано временное жилье во Владивостоке», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.

Органы прокуратуры края осуществляют надзор за соблюдением прав многодетных семей.

Напомним, что женщина проживала с детьми в небольшой комнате, которая не соответствовала требованиям для воспитания такого количества детей. Следственный комитет по региону инициировал проверку по этому факту. В ходе проверки выяснилось, что женщина находится на седьмом месяце беременности и одна воспитывает несовершеннолетних.