Многодетной маме, у которой забрали 5 детей, выделят новое жилье

Женщина, которая ожидает рождения 6-го ребёнка, находится на седьмом месяце беременности, может рассчитывать на получение нового жилья. Сейчас подобран для нее вариант временного жилья. Перед заселением там будет выполнен ремонт.
«Благодаря совместной работе с Уполномоченным по правам ребенка в Приморском крае, Министерством труда и социальной политики, благотворительным фондом “Владмама” многодетной матери подобрано временное жилье во Владивостоке», — прокомментировала пресс-служба прокуратуры Приморского края.
Органы прокуратуры края осуществляют надзор за соблюдением прав многодетных семей.
Напомним, что женщина проживала с детьми в небольшой комнате, которая не соответствовала требованиям для воспитания такого количества детей. Следственный комитет по региону инициировал проверку по этому факту. В ходе проверки выяснилось, что женщина находится на седьмом месяце беременности и одна воспитывает несовершеннолетних.