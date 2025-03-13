В Уфе пассажирский автобус сбил женщину

В Уфе женщина оказалась под колесами пассажирского автобуса № 167П. Переходившую дорогу по регулируемому пешеходному переходу уфимку сбил 42-летний мужчина за рулем НефАЗа. Подробности аварии рассказали в столичной Госавтоинспекции.
Известно, что пострадавшая выжила, но получила серьезную травму ноги. Ее госпитализировали для оказания медицинской помощи.
В момент ДТП в салоне маршрутного автобуса в этот момент находились два пассажира, никто из них не пострадал.
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