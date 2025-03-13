Снять наличные с карты прямо на кассе магазина теперь могут хабаровчане

Запрошенная сумма будет включена в чек и спишется вместе со стоимостью покупки.
За один день с карты можно снять не более пяти тысяч рублей, а в месяц — не более 30 тысяч. Магазины не берут комиссию, однако банки могут устанавливать свои тарифы на эту услугу.
По последним данным, такую услугу в регионе предоставляют 132 торговые точки, треть из них находится в селах и поселках.
«Услуга “наличные на кассе” выручит в ситуации, когда нужна небольшая сумма наличными, а до ближайшего банкомата далеко. Это особенно актуально для небольших сел и поселков, где нет банкоматов или отделений банков. Сегодня сервис доступен в районе имени Лазо, Амурском, Бикинском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном, Советско-Гаванском, Ульчском и Хабаровском районах края», — отметила начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Банка России по Хабаровскому краю Ольга Бунакова.