Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Снять наличные с карты прямо на кассе магазина теперь могут хабаровчане

Чтобы воспользоваться услугой «наличные на кассе» надо совершить покупку в магазине, предупредив продавца о желании получить наличные, и после расплатиться дебетовой картой.

Источник: Reuters

Запрошенная сумма будет включена в чек и спишется вместе со стоимостью покупки.

За один день с карты можно снять не более пяти тысяч рублей, а в месяц — не более 30 тысяч. Магазины не берут комиссию, однако банки могут устанавливать свои тарифы на эту услугу.

По последним данным, такую услугу в регионе предоставляют 132 торговые точки, треть из них находится в селах и поселках.

«Услуга “наличные на кассе” выручит в ситуации, когда нужна небольшая сумма наличными, а до ближайшего банкомата далеко. Это особенно актуально для небольших сел и поселков, где нет банкоматов или отделений банков. Сегодня сервис доступен в районе имени Лазо, Амурском, Бикинском, Ванинском, Комсомольском, Нанайском, Солнечном, Советско-Гаванском, Ульчском и Хабаровском районах края», — отметила начальник отдела платежных систем и расчетов Отделения Банка России по Хабаровскому краю Ольга Бунакова.