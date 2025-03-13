ИБ-эксперт Насковец: Киберкомандование прекратит атаковать РФ, а АНБ и ЦРУ — нет

«Насколько мне известно, ИБ-компании никогда не атрибутировали атаки Киберкомандованию, поэтому о деятельности этой структуры мы знаем только с ее слов. Самый известный пример операции USCYBERCOM в России — это атака на структуры Евгения Пригожина в преддверии и во время промежуточных выборов в конгресс США в 2018 году. После скандала с выборами 2016 года в Киберкомандовании была создана группа, которая специализировалась на России (Russia Small Group), и ведомство стремилось показать, что оно может дать отпор российским киберугрозам», — сказал Шакиров.