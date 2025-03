ИБ-эксперт Насковец: Киберкомандование прекратит атаковать РФ, а АНБ и ЦРУ — нет

Опубликованная The Record информация о «киберперемирии» неоднократно опровергалась и подтверждалась крупными американскими СМИ. Самая актуальная публикация на эту тему (от 4 марта), принадлежащая агентству Associated Press, все же подтверждает версию The Record. Пентагон данные сообщения на момент выхода статьи «Газеты.Ru» не комментировал.