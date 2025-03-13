— Да, продолжаю. Новая хронология — это важное научное направление, открытое в XX веке профессиональными математиками — А. Т. Фоменко, Г. В. Носовским, Т. Н. Фоменко. Оказывается, общепринятая сегодня версия хронологии и истории античности и средних веков существенно искажена и нуждается в ревизии, вплоть до XVII века включительно. Это утверждение было обнаружено нами на основе новых математических, статистических и астрономических методов, созданных авторами Новой хронологии. В результате выяснилось, что практически все дошедшие до нашего времени старинные письменные источники говорят на самом деле о событиях, произошедших в эпоху XI-XVII веков. Однако в эпоху создания глобальной хронологии в XVI-XVII веках значительная часть этих источников была неверно датирована, в результате чего описанные в них средневековые события были искусственно сдвинуты на несколько сотен и даже тысяч лет в глубокое прошлое и создали там призрачный мираж, фантомное отражение событий XI-XVII веков. Этот фантом был назван «античностью».