Тёплая зима «отодвинула» гриппозный сезон в Воронеже

Солнце уже жарит по-апрельски, казалось бы, не за горами лето, а в регионе бушует грипп, воронежцы массово попадают в стационары.
Палаты забиты.
В областной клинической инфекционной больнице палаты заполнены, рассказали «АиФ» пациенты.
«Ночью поднялась высокая температура, начало лихорадить, ужасный кашель, от которого я задыхался, пришлось вызвать “скорую помощь”, — поделился один из пациентов. — Приехавший врач услышал хрипы, сказал, что это пневмония и необходима госпитализация. Привезли в БСМП, положили с правосторонним воспалением лёгких. В первый же день мне сделали анализы, выяснили, что виной всему грипп и перевели в инфекционную. Там все койки заняты, как только кого-то выписывают, сразу же подвозят нового».
По словам мужчины, больных в стационаре подолгу не держат из-за опасности заражения другими инфекциями, поэтому лучше долечиваться дома.
Отметим, что накануне в воронежских СМИ появилась информация о дефиците участковых терапевтов. Утверждалось, что в ближайшее время медики перестанут без острой необходимости посещать пациентов на дому, а будут выезжать только к тем, кто не имеет возможности самостоятельно передвигаться. В остальных случаях могут ограничиться консультацией по телефону.
Впрочем, в областном Минздраве эту информацию опровергли, отметив, что медицинская помощь оказывается в штатном режиме, а укомплектованность скорой помощи врачами и средним медперсоналом в учреждениях региона составляет более 80%, водителями — более 70%.
Напомним, что, согласно аналитике рекрутингового сервиса hh.ru, врачи в начале текущего года попали в список самых востребованных специалистов региона.
Вирусы за партой.
Вирусные инфекции не обошли стороной и школы — на 10 марта из-за ОРВИ была временно приостановлена учёба в 129 классах 53 учебных заведений. Всего в Воронеже действует 123 школы. Неделей ранее по домам было распущено 170 классов. Так что предпосылок для полного закрытия учебных заведений на карантин нет.
Чаще всего в этом году болеют взрослый люди, подчеркнула главный специалист отдела эпидемиологического надзора Роспотребнадзора Лидия Позднякова.
"Среди обратившихся в учреждения здравоохранения только 38% дети. Всего же за последнюю неделю в больницы обратилось 16 432 воронежца, наблюдается незначительный прирост на 5%. На данный момент происходит сезонный подъём заболеваемости, который из-за тёплой погоды в этом году сместился. По сути, сейчас мы наблюдаем те значения, которые ежегодно регистрируются в декабре-январе.
По результатам мониторинга циркуляции вирусов, в настоящее время определяются вирусы гриппа А и В, они составляют 81,8%. Сейчас превалируют штаммы вируса В. Для гриппа характерно молниеносное начало уже через несколько часов после контакта с больным. Это высокая температура, респираторные проявления — кашель и заложенность носа. Соблюдение мер профилактики позволит снизить риск заражения, — поделилась специалист.