Тёплая зима «отодвинула» гриппозный сезон в Воронеже

«Ночью поднялась высокая температура, начало лихорадить, ужасный кашель, от которого я задыхался, пришлось вызвать “скорую помощь”, — поделился один из пациентов. — Приехавший врач услышал хрипы, сказал, что это пневмония и необходима госпитализация. Привезли в БСМП, положили с правосторонним воспалением лёгких. В первый же день мне сделали анализы, выяснили, что виной всему грипп и перевели в инфекционную. Там все койки заняты, как только кого-то выписывают, сразу же подвозят нового».