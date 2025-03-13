МЧС напоминает о факторах опасности в сильный ветер и туман

Как отметили в спасательном ведомстве, 13 марта местами по республике ожидается туман, днем по юго-востоку в отдельных районах усиление ветра порывами 15−18 м/с.
При сильном ветре возникают такие факторы опасности, как повреждение или обрыв линий связи и электропередач, отключение электрических подстанций, электроэнергии в населенных пунктах. Существует риск повреждения или обрушения слабо укрепленных конструкций, кровель зданий, сооружений, падения деревьев.
Из-за снижения видимости возможно затруднение движения транспорта, а также увеличение вероятности возникновения ДТП.