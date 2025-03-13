МЧС напоминает о факторах опасности в сильный ветер и туман

13 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. При сильном ветре возникают такие факторы опасности, как повреждение линий электропередач, обрушение слабо укрепленных конструкций и падение деревьев. Об этом БЕЛТА сообщили в Министерстве по чрезвычайным ситуациям.