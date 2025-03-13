Андропов 55 лет назад предложил во второй раз сжечь останки Гитлера

Сначала эсэсовцы — возле фюрербункера. Там, кстати, сейчас находится автопарковка, стоит мемориальная доска и открыты кафе, где можно купить бабл-ти — модный чай с шариками. Потом хоронили советские солдаты — сначала откопали, затем снова закопали, потому что думали, что нашли не Гитлера. В третий раз смершевцы — в подвале клиники в берлинском районе Бух. В четвертый раз они же — в городе Финов.