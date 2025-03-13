В Крыму построят два новых водохранилища

По его словам, создание этих объектов позволит снизить риск дефицита воды в юго-западной части полуострова в засушливые годы. Планируется, что это будут водохранилища естественного стока. Их расположат на реках Марта и Улу-Узень Восточный. Вода будет использоваться для нужд Ялты близлежащих населенных пунктов.