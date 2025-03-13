В Крыму построят два новых водохранилища

В Крыму планируют построить два новых водохранилища. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.
«На совещании по устойчивому водоснабжению населенных пунктов Крыма обсудили планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ», — рассказал руководитель регионального правительства.
По его словам, создание этих объектов позволит снизить риск дефицита воды в юго-западной части полуострова в засушливые годы. Планируется, что это будут водохранилища естественного стока. Их расположат на реках Марта и Улу-Узень Восточный. Вода будет использоваться для нужд Ялты близлежащих населенных пунктов.