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В Крыму построят два новых водохранилища

Гоцанюк: в Крыму построят два новых водохранилища.

Источник: Комсомольская правда

В Крыму планируют построить два новых водохранилища. Об этом в своем Telegram-канале сообщил председатель Совета министров республики Юрий Гоцанюк.

«На совещании по устойчивому водоснабжению населенных пунктов Крыма обсудили планы по строительству Солнечногорского и Мартовского водохранилищ», — рассказал руководитель регионального правительства.

По его словам, создание этих объектов позволит снизить риск дефицита воды в юго-западной части полуострова в засушливые годы. Планируется, что это будут водохранилища естественного стока. Их расположат на реках Марта и Улу-Узень Восточный. Вода будет использоваться для нужд Ялты близлежащих населенных пунктов.