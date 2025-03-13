Собянин: Началось строительство тоннеля на участке МСД на пересечении с Бакинской улицей

«Юг города станет еще доступнее: начали строить тоннель на участке МСД на пересечении с ул. Бакинская. Его протяженность — 58 м, внутри появятся три полосы движения в одном направлении. Сейчас уже ведутся буровые работы по устройству стен тоннеля. Чтобы минимизировать неудобства для автомобилистов, строительство выполняется открытым способом, с последовательным переключением дорожного движения», — говорится в сообщении.
Мэр отметил, что новый тоннель — часть второго этапа строительства улично-дорожной сети на участке от ул. Каспийская до Павелецкого направления МЖД. Также здесь возведут две эстакады-съезда с ул. Липецкая на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и МКАД, две эстакады-съезда с ул. Каспийская на основной ход МСД в сторону МКАД и центра, эстакаду-съезд с основного хода МСД со стороны МКАД на ул. Каспийская.
В результате на южном направлении МСД будет создан дополнительный маршрут от Каширского шоссе до Павелецкого направления МЖД.
«Это повысит эффективность самого диаметра, улучшит транспортную доступность сразу пяти районов города и сделает более комфортным выход на трассу М4 “Дон”, — заключил Собянин.