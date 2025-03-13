Собянин: Началось строительство тоннеля на участке МСД на пересечении с Бакинской улицей

Мэр отметил, что новый тоннель — часть второго этапа строительства улично-дорожной сети на участке от ул. Каспийская до Павелецкого направления МЖД. Также здесь возведут две эстакады-съезда с ул. Липецкая на основной ход МСД в сторону Каширского шоссе и МКАД, две эстакады-съезда с ул. Каспийская на основной ход МСД в сторону МКАД и центра, эстакаду-съезд с основного хода МСД со стороны МКАД на ул. Каспийская.