В Красноярском крае решили бороться с профессиональным выгоранием врачей

В ведомстве поделились, что пилотной площадкой нового проекта станет Красноярская межрайонная клиническая больница № 20. Участие в программе добровольное. Результаты работы клинического психолога со специалистами здравоохранения будут конфиденциальными. Предполагается, что медики пройдут опросы, анкетирование, тренинги и мастер-классы, а также консультации, направленные на восстановление эмоциональных ресурсов. Будет разработана система психологической поддержки.