Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Красноярском крае решили бороться с профессиональным выгоранием врачей

С красноярскими врачами будут работать клинические психологи.

Источник: Соцсети

В Красноярском крае начнут бороться с профессиональным выгоранием врачей. Об этом 13 марта сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.

В ведомстве поделились, что пилотной площадкой нового проекта станет Красноярская межрайонная клиническая больница № 20. Участие в программе добровольное. Результаты работы клинического психолога со специалистами здравоохранения будут конфиденциальными. Предполагается, что медики пройдут опросы, анкетирование, тренинги и мастер-классы, а также консультации, направленные на восстановление эмоциональных ресурсов. Будет разработана система психологической поддержки.

Если опыт окажется успешным, то его растиражируют в регионе.