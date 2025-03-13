В Красноярском крае решили бороться с профессиональным выгоранием врачей

В Красноярском крае начнут бороться с профессиональным выгоранием врачей. Об этом 13 марта сообщили в министерстве здравоохранения Красноярского края.
В ведомстве поделились, что пилотной площадкой нового проекта станет Красноярская межрайонная клиническая больница № 20. Участие в программе добровольное. Результаты работы клинического психолога со специалистами здравоохранения будут конфиденциальными. Предполагается, что медики пройдут опросы, анкетирование, тренинги и мастер-классы, а также консультации, направленные на восстановление эмоциональных ресурсов. Будет разработана система психологической поддержки.
Если опыт окажется успешным, то его растиражируют в регионе.