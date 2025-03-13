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«У него есть признаки травмы»: новая информация о тигре, который убил лесничего в Приморье

Тигр, убивший лесничего в Приморье, может быть ранен.

Источник: Комсомольская правда

Тигра, который набросился на лесничего в Красноармейском районе и убил его, нашли, теперь специалистам предстоит поймать его. По словам генерального директора центра «Амурский тигр», зверь может быть ранен, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».

Как поделился с корреспондентом «КП» Сергей Арамилев, тигр находится в том же районе, где и совершил нападение. Чтобы его поймать, специалисты установили ловушки:

«Зверь после встречи с человеком предельно осторожен. У него есть признаки травмы, но это подтвердят уже после отлова», — добавил глава центра.

Напомним, что погибший с 1996 года был сотрудником КГКУ «Примлес» и работал в лесном хозяйстве. В день трагедии он вместе с помощником был в лесу далеко от населенных пунктов. Хищник неожиданно подкрался сзади и напал на мужчину.