«У него есть признаки травмы»: новая информация о тигре, который убил лесничего в Приморье

Тигра, который набросился на лесничего в Красноармейском районе и убил его, нашли, теперь специалистам предстоит поймать его. По словам генерального директора центра «Амурский тигр», зверь может быть ранен, сообщает «Комсомольская правда — Дальний Восток».
Как поделился с корреспондентом «КП» Сергей Арамилев, тигр находится в том же районе, где и совершил нападение. Чтобы его поймать, специалисты установили ловушки:
«Зверь после встречи с человеком предельно осторожен. У него есть признаки травмы, но это подтвердят уже после отлова», — добавил глава центра.
Напомним, что погибший с 1996 года был сотрудником КГКУ «Примлес» и работал в лесном хозяйстве. В день трагедии он вместе с помощником был в лесу далеко от населенных пунктов. Хищник неожиданно подкрался сзади и напал на мужчину.