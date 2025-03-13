«У него есть признаки травмы»: новая информация о тигре, который убил лесничего в Приморье

Напомним, что погибший с 1996 года был сотрудником КГКУ «Примлес» и работал в лесном хозяйстве. В день трагедии он вместе с помощником был в лесу далеко от населенных пунктов. Хищник неожиданно подкрался сзади и напал на мужчину.