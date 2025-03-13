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Вице-премьер Караник получил новые полномочия от Лукашенко

Лукашенко наделил вице-премьера Караника новыми полномочиями.

Источник: Комсомольская правда

Президентом Беларуси Александром Лукашенко вице-премьер Владимир Караник наделен новыми полномочиями, сообщила пресс-служба президента. Соответствующий указ (№ 105) был подписан президентом 12 марта.

Так, президент наделил заместителя премьер-министра Караника полномочиями по вопросам деятельности Беларуси в рамках ЕАЭС. Кроме того, он определен представителем от Беларуси в Совете ЕЭК и назначен национальным координатором Беларуси по вопросам СНГ.

Отмечается, что указ принят, чтобы обеспечить представительство и защиту интересов республики в рамках Евразийского экономического союза и Содружества Независимых Государств, а также в целях реализации госполитики в этих сферах.

Как национальный координатор Беларуси по вопросам СНГ Караник будет совместно с заинтересованными госорганами и госорганизациями координировать работу по выработке механизмов реализации приоритетных направлений в развитии сотрудничества Беларуси со странами СНГ. Еще вице-премьер может вносить в исполком СНГ предложения по совершенствованию деятельности Содружества, которые будут рассматриваться на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ. Еще национальным координатором будет осуществляться контроль за реализацией в Беларуси документов, которые приняты в рамках СНГ.

Что касается вопросов деятельности Беларуси в рамках ЕАЭС, то Караник определен представителем от Беларуси в Совете ЕЭК. Напомним, Советом ЕЭК осуществляется общее руководство деятельности комиссии, регулируются интеграционные процессы в ЕАЭС, в том числе проводится работа для совершенствования правового регулирования и т.д.

В связи с председательством Беларуси в 2025 году в органах ЕАЭС Владимиром Караником будут выполняться функции председателя Совета ЕЭК. Вице-премьер также будет координировать и контролировать реализацию госорганами приоритетных направлений сотрудничества в рамках ЕАЭС.

Ранее мы писали о том, что Александр Лукашенко назначил экс-министра здравоохранения Караника вице-премьером.

Но еще вице-премьер Караник сказал, что сделает за первые 100 дней на новом посту.

Тем временем Лукашенко и Путин проведут переговоры в Москве 13 марта.