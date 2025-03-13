Вице-премьер Караник получил новые полномочия от Лукашенко

Как национальный координатор Беларуси по вопросам СНГ Караник будет совместно с заинтересованными госорганами и госорганизациями координировать работу по выработке механизмов реализации приоритетных направлений в развитии сотрудничества Беларуси со странами СНГ. Еще вице-премьер может вносить в исполком СНГ предложения по совершенствованию деятельности Содружества, которые будут рассматриваться на заседаниях Совета глав государств, Совета глав правительств и Экономического совета СНГ. Еще национальным координатором будет осуществляться контроль за реализацией в Беларуси документов, которые приняты в рамках СНГ.