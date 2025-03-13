В Ростове-на-Дону синоптики обещают 13 марта до +21 градуса. Об этом сообщили специалисты Гисметео.
В четверг, 13 марта, утром в Ростове-на-Дону синоптики обещают солнечную погоду и +8 градусов. В дневное время в городе будет переменная облачность. Воздух прогреется до +18…+21 градуса. Вечером станет немного прохладнее, температура воздуха составит +14 градусов.
Порывы ветра достигнут 3−6 метров в секунду. Отметим, что такая аномально теплая погода сохранится и на предстоящих выходных. А со следующей недели в городе ожидаются дожди и похолодание.