В Ростове-на-Дону синоптики обещают 13 марта до +21 градуса

В четверг, 13 марта, утром в Ростове-на-Дону синоптики обещают солнечную погоду и +8 градусов. В дневное время в городе будет переменная облачность. Воздух прогреется до +18…+21 градуса. Вечером станет немного прохладнее, температура воздуха составит +14 градусов.