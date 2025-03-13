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В Ростове-на-Дону синоптики обещают 13 марта до +21 градуса

Синоптики рассказали, какая погода будет под конец рабочей недели.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону синоптики обещают 13 марта до +21 градуса. Об этом сообщили специалисты Гисметео.

В четверг, 13 марта, утром в Ростове-на-Дону синоптики обещают солнечную погоду и +8 градусов. В дневное время в городе будет переменная облачность. Воздух прогреется до +18…+21 градуса. Вечером станет немного прохладнее, температура воздуха составит +14 градусов.

Порывы ветра достигнут 3−6 метров в секунду. Отметим, что такая аномально теплая погода сохранится и на предстоящих выходных. А со следующей недели в городе ожидаются дожди и похолодание.