В Оеке в этом году завершат капремонт Дома культуры

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина ознакомилась с ходом проведения капитального ремонта в Доме культуры села Оек. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие культуры», на которые из областного и местного бюджета выделено 241 миллион рублей. По поручению губернатора Игоря Кобзева, ремонт должен быть завершен до конца года.
Ремонтные работы начались в 2023 году и сейчас находятся на стадии чистовой отделки. Дом культуры является центром культурной жизни села и дважды завоевывал звание «Лучший сельский Дом культуры Иркутской области». Капитальный ремонт позволит создать дополнительные технические помещения и кабинеты, сделать учреждение более комфортным и уютным для посетителей и коллективов.
В здании располагаются библиотека, музей, актовый зал на 316 мест с кинотеатром и спортивный комплекс. Капитальный ремонт включает замену кровли, обновление систем отопления, водоснабжения и канализации, ремонт стен, полов и потолков, облицовку санузлов плиткой, замену окон, дверей и витражей входной группы. В настоящее время проводятся работы по чистовой отделке и установке светильников.
После завершения чистовой отделки специалисты приступят к благоустройству территории. На время ремонта творческие коллективы Дома культуры временно размещены в местных школах и в отделении Иркутского аграрного техникума в селе Оек. В учреждениях культуры работают 20 коллективов, два из которых имеют звания «Народный» и «Образцовый».
Для жителей села ведутся занятия по хореографии, народному и эстрадному вокалу, театральному искусству и декоративно-прикладному творчеству. Открыты библиотечные и краеведческие клубы по интересам, активно развивается волонтерское движение.