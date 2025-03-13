В Оеке в этом году завершат капремонт Дома культуры

После завершения чистовой отделки специалисты приступят к благоустройству территории. На время ремонта творческие коллективы Дома культуры временно размещены в местных школах и в отделении Иркутского аграрного техникума в селе Оек. В учреждениях культуры работают 20 коллективов, два из которых имеют звания «Народный» и «Образцовый».