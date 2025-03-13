Ричмонд
+7°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Оеке в этом году завершат капремонт Дома культуры

Иркутская область, НИА-Байкал — Капитальный ремонт Дома культуры в селе Оёк Иркутского района выполнен на 65%.

Источник: Правительство Иркутской области

Министр культуры Иркутской области Олеся Полунина ознакомилась с ходом проведения капитального ремонта в Доме культуры села Оек. Работы ведутся в рамках государственной программы «Развитие культуры», на которые из областного и местного бюджета выделено 241 миллион рублей. По поручению губернатора Игоря Кобзева, ремонт должен быть завершен до конца года.

Ремонтные работы начались в 2023 году и сейчас находятся на стадии чистовой отделки. Дом культуры является центром культурной жизни села и дважды завоевывал звание «Лучший сельский Дом культуры Иркутской области». Капитальный ремонт позволит создать дополнительные технические помещения и кабинеты, сделать учреждение более комфортным и уютным для посетителей и коллективов.

В здании располагаются библиотека, музей, актовый зал на 316 мест с кинотеатром и спортивный комплекс. Капитальный ремонт включает замену кровли, обновление систем отопления, водоснабжения и канализации, ремонт стен, полов и потолков, облицовку санузлов плиткой, замену окон, дверей и витражей входной группы. В настоящее время проводятся работы по чистовой отделке и установке светильников.

После завершения чистовой отделки специалисты приступят к благоустройству территории. На время ремонта творческие коллективы Дома культуры временно размещены в местных школах и в отделении Иркутского аграрного техникума в селе Оек. В учреждениях культуры работают 20 коллективов, два из которых имеют звания «Народный» и «Образцовый».

Для жителей села ведутся занятия по хореографии, народному и эстрадному вокалу, театральному искусству и декоративно-прикладному творчеству. Открыты библиотечные и краеведческие клубы по интересам, активно развивается волонтерское движение.