Отец погибших детей из Красной Сопки прошел полиграф в новом выпуске «Пусть говорят»

В программе озвучили, что Дмитрий Виноградов не сразу согласился на проверку. Он перестал выходить на связь с редакцией, однако потом сам позвонил и попросил, чтобы полиграфолог Роман Устюжанин проверил его. Сейчас отец семьи находится под подпиской о невыезде, поскольку ему утвердили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Поэтому полиграфолог приехал в Красную Сопку.