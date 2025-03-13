Отец погибших детей из Красной Сопки прошел полиграф в новом выпуске «Пусть говорят»

Он пообещал сделать это в прошлом выпуске.
В программе озвучили, что Дмитрий Виноградов не сразу согласился на проверку. Он перестал выходить на связь с редакцией, однако потом сам позвонил и попросил, чтобы полиграфолог Роман Устюжанин проверил его. Сейчас отец семьи находится под подпиской о невыезде, поскольку ему утвердили обвинение в причинении смерти по неосторожности. Поэтому полиграфолог приехал в Красную Сопку.
Выпуск начался с вопросов Виктории Виноградовой, которая лично поучаствовала в новом эпизоде шоу. Женщина рассказала, что теперь она подозревает в смерти детей других членов семьи.
«Мы бы хотели, чтобы все родственники, включая моих и Дмитрия, прошли полиграф. Чтобы отсечь версию, что никто из нашей семьи не причастен к смерти детей. Значит, есть другой человек, который сделал что-то нашим детям», — заявила Виктория.
Далее в программе выступил химик Сергей Сохранный, который ранее уже участвовал в выпусках о семье из Красной Сопки. Он заявил, что ознакомился с результатами экспертиз и готов поделиться своими версиями произошедшего. Их у Сохранного было две: коллективное самоубийство, организованное старшей дочерью, или отравление, которое организовал отец семьи. Также химик заявил, что в организме девочки нашли большое количество медикаментов и наркотиков.
Однако в СК Красноярского края уже опровергли предположения Сохранного.
«В крови и органах детей обнаружены исключительно компоненты инсектицидного средства и вещества, входящие в состав медицинских препаратов, которыми оказывалась медпомощь. Посторонних веществ не обнаружено», — прокомментировали версию химика в пресс-службе СК Красноярского края.
В процессе программы выяснилось, что мать Виктории работает в реанимации. Семья с ней не общается. Бабушка не видела внуков, пока они не попали в больницу.
Также в эфире вспомнили прошлые выпуски, в которых Виктория рассказала о трех попытках суицида. Женщина отметила, что так она хотела «никому не мешать». Виктория поделилась, муж в порыве злости ее «травил». Затем в эфир вышел Дмитрий. По словам мужчины, причиной конфликтов были сигареты. Он не хотел, чтобы жена курила.
«Рукоприкладство, можно сказать, было. Пиханул где-то, толкнул в плечо. Чтобы с кулаками подлететь к ней — такого не было», — заявил Дмитрий.
После долгой дискуссии в эфире все-таки появился полиграфолог Роман Устюжанин. Он озвучил результаты проверки и заявил, что Дмитрий пытался обмануть полиграф.
Роман Устюжанин рассказал, что Виктория нападала на мужа с топором. По словам женщины, это так она защищалась, когда Дмитрий в очередной раз поднял на нее руку.
Полиграфолог заявил, отца детей беспокоило только два вопроса: о его неверности и подозревает ли он кого-то в убийстве ребятишек. По словам Романа Устюжанина, Дмитрий нервничал перед этими вопросами. Саму процедуру прохождения полиграфа в эфире не показали.
Также Роман Устюжанин заявил, что старшую дочь родители особо не наказывали и не били, потому что из-за насилия в ее сторону она «замыкалась и убегала». Дмитрий и Виктория отрицали факт возможного насилия в сторону дочери.
В конце программы ведущий спросил у семьи из Красной Сопки, планируют ли они остаться вместе. И Дмитрий, и Виктория ответили: «да».
Трагедия в Красной Сопке произошла утром 21 сентября. Мужчина, его жена и четверо их детей почувствовали резкое ухудшение состояния здоровья, сопровождавшееся признаками кишечного расстройства. После обращения в местную амбулаторию и осмотра все члены семьи были госпитализированы. В результате отравления 21 сентября скончалась 6-летняя девочка и 13-летний мальчик, на следующий день — 11-летняя девочка, а ночью 23 сентября — 12-летняя. В феврале 2025 года в их семье умер и пятый ребенок.