Утром 13 марта Петербург накрыло снегом

В четверг Петербург окажется на пути атмосферного фронта. Он пересечёт регион с юго-запада на северо-восток, закрывая небо плотными облаками и вызывая осадки в смешанной фазе — пройдёт снег, переходящий в мокрый снег, а в середине дня местами и в дожди, затем этот процесс повернётся вспять. Такой прогноз дали синоптики «Фобос».