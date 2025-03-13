Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Утром 13 марта Петербург накрыло снегом

В течение дня пройдёт снег, переходящий в мокрый снег, а в середине дня местами и в дожди.

Сейчас в Ричмонде: +6° 3 м/с 81% 755 мм рт. ст. +10°

В четверг Петербург окажется на пути атмосферного фронта. Он пересечёт регион с юго-запада на северо-восток, закрывая небо плотными облаками и вызывая осадки в смешанной фазе — пройдёт снег, переходящий в мокрый снег, а в середине дня местами и в дожди, затем этот процесс повернётся вспять. Такой прогноз дали синоптики «Фобос».

Температура воздуха 13 марта в Петербурге +1…+3 градуса, в Ленинградской области +1…+6 градусов. Ветер юго-восточный 5−10 м/с.

В пятницу ожидаются кратковременный снег, гололедица и 0…-2 градуса.