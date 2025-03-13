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Бастрыкин затребовал доклад по делу о нарушении жилищных прав омской сироты

Омичка-сирота не может получить положенное по закону жилье продолжительное время.
Источник: Комсомольская правда

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил предоставить доклад о ходе расследования уголовного дела о нарушении жилищных прав сироты из Омской области. Об этом сообщили в Информационном центре СК России.

Ранее омичка, являющаяся выпускницей детского дома, пожаловалась, что ей не предоставили положенное по закону жилье. Чиновники не исполнили решение суда.

Следователи по данному факту завели уголовные дело по статьям о халатности и неисполнении решения суда.

Бастрыкин поручил руководителю СУ СК РФ по Омской области Виталию Батищеву доложить о ходе расследования дела и принятых мерах по восстановлению прав омички.

Ранее «КП Омск» сообщала, что Бастрыкин потребовал доклад по делу о пожаре в омской Ильичевке, в котором погибли двое детей и подросток.