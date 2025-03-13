В правительстве Казахстана поговорили о готовности к весеннему паводку

«Правительством принимаются организационно-профилактические, инженерно-технические и оперативные меры, направленные на предупреждение и устранение негативного влияния паводков. Регионы должны находиться в режиме высокой готовности. Акиматы должны принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений населенных пунктов. Они должны быть все обвалованы и защищены в первую очередь от степных вод. Водопропускные сооружения, мосты и тюбинги должны быть очищены от льда и мусора и готовы к прохождению талых вод. Русла рек — очищены и укреплены. Узкие места на степных реках нужно расширить. Надо подготовить группировку сил и средств, в том числе соответствующую технику в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. Определить места эвакуации и оснастить их всеми средствами жизнеобеспечения», — заявил премьер-министр.