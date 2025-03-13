В правительстве Казахстана поговорили о готовности к весеннему паводку

АСТАНА, 13 мар — Sputnik. В правительстве Казахстана под председательством премьер-министра Олжаса Бектенова состоялось заседание Республиканского штаба по координации противопаводковых мероприятий, сообщает Primeminister.kz.
О гидрометеорологической ситуации в регионах доложил министр экологии и природных ресурсов Ерлан Нысанбаев.
По состоянию на 13 марта, площадь страны, покрытая снегом, составляет 67%. Таяние уже началось в Кызылординской, Туркестанской, Жамбылской, Западно-Казахстанской, Атырауской и Мангистауской областях.
В 2025 году «Казгидромет» впервые выпустил детализированные справки по каждой области с указанием максимальных уровней расхода воды, объемов стоков по гидрологическим постам и определением населенных пунктов, находящихся в зоне риска.
«Проведенный анализ факторов, формирующих весеннее половодье, позволил определить паводкоопасные регионы. В зоне высокого риска Восточно-Казахстанская, Карагандинская, Акмолинская, Северо-Казахстанская, Костанайская, Актюбинская области и области Абай, Ұлытау; среднего риска — Алматинская, Жетісу, Жамбылская, Западно-Казахстанская и Атырауская области», — отмечено в сообщении пресс-служба правительства Казахстана.
МЧС определена группировка сил и средств служб гражданской защиты в составе свыше 37 тысяч человек, 13 тысяч единиц техники, более 4 тысяч водооткачивающих и 640 ед. плавательных средств. Воздушные суда МЧС находятся на круглосуточном дежурстве. Кроме того, подготовлен резерв сил и средств МЧС с общей численностью порядка 1 тысячи сотрудников, 120 единиц техники различного назначения, 123 водооткачивающих и 39 единиц плавательных средств.
«Правительством принимаются организационно-профилактические, инженерно-технические и оперативные меры, направленные на предупреждение и устранение негативного влияния паводков. Регионы должны находиться в режиме высокой готовности. Акиматы должны принять исчерпывающие меры по недопущению подтоплений населенных пунктов. Они должны быть все обвалованы и защищены в первую очередь от степных вод. Водопропускные сооружения, мосты и тюбинги должны быть очищены от льда и мусора и готовы к прохождению талых вод. Русла рек — очищены и укреплены. Узкие места на степных реках нужно расширить. Надо подготовить группировку сил и средств, в том числе соответствующую технику в населенных пунктах, подверженных подтоплениям. Определить места эвакуации и оснастить их всеми средствами жизнеобеспечения», — заявил премьер-министр.
Перед МЧС поставлена задача по обеспечению круглосуточного мониторинга за паводковой обстановкой в стране. В случае осложнения ситуации необходимо принять меры по вводу дополнительных сил и средств, определить возможные варианты их действий. Акимату Атырауской области с учетом высоких рисков на реках Жем и Кигач поручено принять необходимые меры по защите населенных пунктов, расположенных вдоль водоемов.