В ГД подготовили проекты по совершенствованию контроля за иноагентами

Он отметил, что проектами предлагается признавать иноагентами тех, кто оказывает содействие в исполнении решений международных организаций, в которых не участвует Россия, как, например, Международный уголовный суд (МУС), а также лица, которые помогают иностранным госорганам в деятельности, направленной против безопасности России и вовлекают граждан, в том числе несовершеннолетних, в сбор сведений в области военно-технической деятельности, которые могут быть использованы во вред РФ.