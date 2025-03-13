Красноярке на обед попался сырок с плесенью

Лакомство оказалось с сюрпризом, в начинке была плесень. При этом срок годности продукта еще не истек. Женщина не оценила такое «новаторство» в рецептуре и обратилась с жалобой в Роспотребнадзор по краю.
По закону потребитель может потребовать заменить товар на такой же, но надлежащего качества, заменить на другой аналогичный товар с соответствующим перерасчетом стоимости, потребовать соразмерного уменьшения стоимости или вернуть деньги, уплаченные за товар, отказавшись от покупки.
Управление Роспотребнадзора объявило предостережение о недопустимости нарушений обязательных требований санитарного законодательства и законодательства о защите прав потребителей индивидуальному предпринимателю Бабаевой М. П.