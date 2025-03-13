На Кубани в станичном зоопарке родился верблюжонок.

Малыш появился у верблюдов Марии и Федора. Пока ветеринары не определили его пол, ведь отец трепетно охраняет детеныша. Как отметила замдиректора парка Ирина Лазаренко, родители у новорожденного заботливые, но так как они выросли рядом с человеком, то без помощи им не обойтись. Сотрудники внимательно следят за здоровьем верблюжонка и его родителей.