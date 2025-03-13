На Кубани в станичном зоопарке родился верблюжонок.
Как рассказали в пресс-службе администрации Каневского района, малыш появился на свет 11 марта в 15 часов. Спустя два часа посмотреть на родившегося в неволе верблюжонка пришли местные жители.
Малыш появился у верблюдов Марии и Федора. Пока ветеринары не определили его пол, ведь отец трепетно охраняет детеныша. Как отметила замдиректора парка Ирина Лазаренко, родители у новорожденного заботливые, но так как они выросли рядом с человеком, то без помощи им не обойтись. Сотрудники внимательно следят за здоровьем верблюжонка и его родителей.
Напомним, в горах Сочи за один день родились альпака и овечка. Белая криа появилась на свет ночью 18 марта 2024 года. В парке отметили, что она рослая и крепкая. Кроме того, девочка довольно любопытная и идет на контакт с уже имеющимися детенышами альпак.