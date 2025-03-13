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Уфимцев предупредили о предстоящем перекрытии улицы Сержанта Пашкова

Уфимцев предупредили о предстоящем перекрытии улицы Сержанта Пашкова.

Мэрия Уфы предупредила о предстоящем перекрытии дороги на улицу Сержанта Пашкова. Это необходимо для прокладывания электрокабеля и дальнейшего благоустройства территории строящегося многоквартирного дома.

Как сообщили в муниципалитете, с 15 марта до 1 мая ул. Сержанта Пашкова будет закрыта на половине проезжей части по четной стороне у дома ул. Летчиков, 4.

С 10 до 30 мая закроют половину проезжей части по нечетной стороне у дома ул. Летчиков, ⅖.

«Просим отнестись с пониманием к временным ограничительным мерам», — добавили в мэрии.