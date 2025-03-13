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В пригороде Воронежа жгут порубочные остатки

Горожан просят не волноваться.

Источник: минлесхоза Воронежской области

На территории Пригородного лесничества, прилегающей к Московскому проспекту, и далее к автодороге М4 «Дон» сжигают древесные остатки, сообщили в министерстве лесного хозяйства области. Они образовались в результате санитарных рубок в лесах, которые производились зимой.

В январе-феврале на этом участке сотрудники минлесхоза области и подведомственных учреждений совместно с работниками учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ в ходе субботников расчищали лесной массив от сухостоя, аварийных деревьев и валежника. Всего .удалили более 1500 аварийных и валежных деревьев.

В минлесхозе уточнили, что сжигание древесины продолжится до объявления особого пожароопасного периода. Работы контролируют лесники. Воронежцев, заметивших огонь в этом районе леса, просят не беспокоиться.