В пригороде Воронежа жгут порубочные остатки

В январе-феврале на этом участке сотрудники минлесхоза области и подведомственных учреждений совместно с работниками учебно-опытного лесхоза ВГЛТУ в ходе субботников расчищали лесной массив от сухостоя, аварийных деревьев и валежника. Всего .удалили более 1500 аварийных и валежных деревьев.