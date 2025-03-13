Почти 1,5 тысячи фур и легковушек стоят в очередях на границе с ЕС

МИНСК, 13 мар — Sputnik. Очередь из 1445 легковых и грузовых автомобилей образовалась на границах Беларуси с соседними странами Евросоюза, об этом свидетельствуют данные Госпогранкомитета республики.
Скопления из 220 легковушек отмечается на белорусско-польской границе в пункте пропуска «Брест».
На границе с Литвой и Латвией очередей из легкового транспорта сейчас нет.
На литовском направлении образовалась большая очередь из фур. В частности, в пункте пропуска «Каменный Лог» в четверг утром уже стоят 430 большегрузов, а в «Беняконях» даже больше — 470 машин.
Есть очередь и на границе с Польшей: свыше 325 фур находятся в погранпереходе «Козловичи».
На границе с Латвией скопления большегрузов не наблюдается.
Закрытие пунктов пропуска
Сопредельные с Беларусью страны Европейского союза — Польша, Литва и Латвия — на фоне обострения отношений постепенно стали закрывать контрольно-пропускные пункты на своих границах. В итоге на госгранице Беларуси и трех соседних стран Евросоюза работают только пять пунктов пропуска из 14.
Сокращение числа пунктов пропуска, а также неритмичный прием транспорта сопредельными странами приводит к большим очередям на границах.