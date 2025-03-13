Новый маршрут появится в Алматы

Отвечая на вопрос жителей о нехватке автобусов в мкр. Ерменсай, аким мегаполиса отметил, что изначально данный микрорайон был садоводческим товариществом, где изначально были узкие дороги, которые на сегодня вплотную застроены домами и заборами.
«Расширять дороги некуда, и большие автобусы там проехать не могут. Единственный вариант — это увеличить количество малогабаритных автобусов на действующем маршруте, чтобы сократить интервал. Также поручаю Управлению городской мобильности запустить еще один короткий маршрут, который будет курсировать непосредственно между мкр. Ерменсай и остановкой в “Казахфильме”, — подчеркнул Ерболат Досаев.
По его словам, данная работа будет проведена до концы мая текущего года.