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Новый маршрут появится в Алматы

В Алматы для транспортного обеспечения жителей мкр. Ерменсай увеличат количество автобусов и организуют новый маршрут. Соответствующее поручение 13 марта 2025 года дал аким города Ерболат Досаев в ходе встречи с жителями Бостандыкского района, сообщает Zakon.kz.

Отвечая на вопрос жителей о нехватке автобусов в мкр. Ерменсай, аким мегаполиса отметил, что изначально данный микрорайон был садоводческим товариществом, где изначально были узкие дороги, которые на сегодня вплотную застроены домами и заборами.

«Расширять дороги некуда, и большие автобусы там проехать не могут. Единственный вариант — это увеличить количество малогабаритных автобусов на действующем маршруте, чтобы сократить интервал. Также поручаю Управлению городской мобильности запустить еще один короткий маршрут, который будет курсировать непосредственно между мкр. Ерменсай и остановкой в “Казахфильме”, — подчеркнул Ерболат Досаев.

По его словам, данная работа будет проведена до концы мая текущего года.