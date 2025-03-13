В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта

«Ранее по поручению губернатора было разработано 25 новых схем работы общественного транспорта в объезд участка на улице Адмирала Октябрьского. В результате мониторинга некоторые из них были изменены по просьбам горожан. Сотрудниками Дирекции разработана и размещена на остановках общая схема, на которой указаны все измененные маршруты и пути их следования», — рассказал исполняющий обязанности замгубернатора города Павел Иено.