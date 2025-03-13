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В Севастополе разработали 25 новых маршрутов общественного транспорта

СИМФЕРОПОЛЬ, 13 мар — РИА Новости Крым. В Севастополе 25 новых схем работы общественного транспорта разработали и разместили на остановках общественного транспорта. Маршруты изменили из-за капитального ремонта на улице Адмирала Октябрьского и скорректировали в соответствии с пожеланиями жителей. Об этом говорится на сайте правительства города.

Источник: Freepik

Информационные таблички теперь есть и в салонах автобусов и троллейбусов, следующих по измененным маршрутам. С полным перечнем схем можно ознакомиться на сайте Дирекции по развитию дорожно-транспортной инфраструктуры города.

«Ранее по поручению губернатора было разработано 25 новых схем работы общественного транспорта в объезд участка на улице Адмирала Октябрьского. В результате мониторинга некоторые из них были изменены по просьбам горожан. Сотрудниками Дирекции разработана и размещена на остановках общая схема, на которой указаны все измененные маршруты и пути их следования», — рассказал исполняющий обязанности замгубернатора города Павел Иено.

На сокращенных маршрутах организовали дополнительные пересадочные связки. Они бесплатные по единой городской карте Севастополя, добавили в Дирекции.