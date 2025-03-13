Мобильного оператора оштрафуют на 1 млн рублей за звонок мошенников омичу

Мобильный оператор может выплатить штраф в размере до 1 миллиона рублей за то, что пропустил звонок от мошенников с подменным номером телефона, которые похитили у омича полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.