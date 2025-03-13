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Мобильного оператора оштрафуют на 1 млн рублей за звонок мошенников омичу

Аферисты украли у омича полмиллиона рублей.

Источник: Комсомольская правда

Мобильный оператор может выплатить штраф в размере до 1 миллиона рублей за то, что пропустил звонок от мошенников с подменным номером телефона, которые похитили у омича полмиллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Омской области.

В сентябре 2024 года оператор мобильной связи пропустил в свою сеть вызов из Турции, хотя имел техническую возможность препятствовать этому. Мошенники подменили телефонный номер на российский и дозвонились до омича. Мужчину убедили перевести на безопасный счет около 500 тысяч рублей.

По факту произошедшего было заведено уголовное дело о мошенничестве.

Прокуратура внесла представление о заведении дела об административном правонарушении по статье об неисполнении оператором обязанности по прекращению оказания услуг связи и услуг по пропуску трафика в свою сеть. Материалы дела переданы для рассмотрения мировому судье судебного участка № 459 города Москвы. Компании грозит штраф в размере до 1 миллиона рублей.

Ранее «КП Омск» сообщала, что мошенники взяли шесть микрозаймов на участника СВО из Омской области.