Психолог объяснила принцип женских манипуляций

Клинический психолог Юлия Солис в интервью NEWS.ru предостерегла мужчин от поспешных извинений после обвинений со стороны женщины в отсутствии любви, подчеркнув, что подобное поведение зачастую является манипулятивным. По её мнению, такие извинения могут негативно сказаться на самооценке мужчины или, наоборот, обострить конфликт.
Юлия Солис отметила, что, несмотря на то, что извинения в отношениях часто помогают избежать разногласий, существуют ситуации, когда они не только не приносят пользы, но и наносят вред.
— Если в ответ на отказ выполнить просьбу мужчина сталкивается со слезами или обвинениями в нелюбви, это не повод для извинений, а скорее проявление манипуляции. В таком случае целесообразно предложить спокойное обсуждение проблемы, чтобы выявить её истинную причину, а не поддаваться на эмоциональное давление, — заключила психолог.