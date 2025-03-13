Психолог объяснила принцип женских манипуляций

— Если в ответ на отказ выполнить просьбу мужчина сталкивается со слезами или обвинениями в нелюбви, это не повод для извинений, а скорее проявление манипуляции. В таком случае целесообразно предложить спокойное обсуждение проблемы, чтобы выявить её истинную причину, а не поддаваться на эмоциональное давление, — заключила психолог.