И снова половина Кишинева останется без света: Где в столице не будет электроэнергии — публикуем адреса

Поставщик электроэнергии сообщает, что в целях улучшения обслуживания клиентов, 13 марта 2025 года пройдут плановые отключения.
Кишинёв, сектор Буюканы.
- ул. Букурией 5/1, 8, 18A, 18/3, 20, 999, Месаджер 10, 18 с 09:40 до 17:00.
Кишинёв, сектор Центр.
- ул. Албишоара 21, 27, Грэдинилор 60, Măzărachi 3, ⅗, 5, Романэ 2/2, ⅔, 2/3A, 4/1, 8, 14, Василе Александри 147 с 08:50 до 17.00.
- ул. Владимир Короленко 15, 59А, 59/2 с 09:30 до 14:00.
- улица Владимира Короленко 1 с 14:00 до 17:00.
- ул. Александру чел Бун 20−26, 26А, Болгарская 84, 101, 107, 108, 111, 9001, Кожокарилор 999 с 09:00 до 17:00.
Кишинёв, сектор Рышкановка.
- ул. Петриканская 174 с 09:00 до 17:00.
Отключения электроэнергии также запланированы в городе Крикова и коммуне Ставчены.