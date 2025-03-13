Война хижинам. Самая богатая женщина Петербурга судится с племянницей за очередное наследство

Почему так вышло, Екатерина не знает и даже не хочет делать предположения. Личные беседы у нее с тетей не складываются: та предлагает общаться только в присутствии юристов. Однако за отсутствием слов за себя говорят действия. Сперва, вспоминает племянница, Елена через родственников потребовала не вступать в права наследства на единственный значимый счет умершего Бориса — чуть больше 30 млн рублей. Более того, она от имени мужа сама попыталась получить эти деньги, правда, ей в этом было отказано.