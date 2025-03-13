Война хижинам. Самая богатая женщина Петербурга судится с племянницей за очередное наследство

Сейчас решить вопросы между собой братья сами уже не могут, и за них это делают жена одного и дочь другого. Договориться по-родственному у них не получилось, и семейные дрязги выносятся в юридическое пространство. Иск в Приморский районный суд подан 6 марта, 11 марта он получил номер и передан судье. Чтобы отдать долги отца своей тете Екатерине Мусолиной придется продавать наследство.
К борьбе с партнером, с государством и даже с правоохранителями Елена Васильева, которая не так давно заняла первое место в рейтинге самых богатых женщин Петербурга, на днях добавила уже четвертый фронт — с родственниками. ООО «Компания СВС» 6 марта подало в Приморский районный суд Петербурга иск к Екатерине Мусолиной, дело передано судье, заседание по нему пока не назначено.
Екатерина Мусолина — дочь Бориса Васильева, родного брата предпринимателя. СВС — это компания, на 100% принадлежащая Сергею Васильеву, которая занимается обслуживанием его личного автопарка дорогих машин и автомобилей охраны. Поскольку по состоянию здоровья сам он не может заниматься бизнесом, от его имени с 2023 года все решения принимает супруга Елена Васильева.
Борис Васильев еще с конца 1980-х годов являл собой часть триединой сущности, которая местными краеведами называлась «Братья Васильевы». Он был младшим из вырицких братьев-боксеров, но те, кто помнит те времена, уверенно говорят: он всегда «держал спину» Сергея.
Времени с тех пор прошло немало, и Сергей Васильев стал самостоятельной фигурой. Половина «Петербургского нефтяного терминала» и знаменитый дворец в родной Вырице — только его. У Александра был маленький бизнес в той же Вырице, а Борис в роли доверенного лица Сергея. На него был записан ряд активов, и он числился директором нескольких фирм, включая ту самую компанию СВС.
В 2013 году Сергей Васильев как владелец СВС выдал Борису от имени фирмы два кредита — на 24 и на 27 миллионов — под 5,5% годовых сроком на 20 лет, до 2033 года. Куда они были потрачены, Екатерина Мусолина не знает. Денег на счетах, которые перешли к ней по наследству, меньше этой суммы.
Борис Васильев был гендиректором СВС до самой смерти 15 апреля 2024 года. К тому времени Сергей уже был неспособен сам вести дела и даже высказывать свою волю, и от его имени активами управляла Елена Васильева. Именно она 22 апреля 2024 года становится гендиректором СВС. И теперь от имени компании через суд потребовала расторгнуть кредитные договоры и вернуть долг. С учетом процентов за минусом части возвращенных денег получилось около 56 миллионов.
Как вспоминает Екатерина Мусолина, смерть ее отца многое перевернула. И она, и ее супруг исторически были трудоустроены дядей в «Петербургском нефтяном терминале». Должности, полномочия и зарплаты весьма скромные. Уже через неделю после похорон Бориса Васильева названного племянника попросили написать заявление об увольнении с поста замначальника одного из отделов. Екатерина услышала: «Как раньше уже не будет», — и ушла в положенный ей декретный отпуск.
Раньше — это большая семья, хоть и со сложными отношениями, но часто собирающаяся вместе, с постоянным доверительным общением и семейными торжествами, даже после того, как Сергей заболел, а хозяйкой в доме и бизнесе стала Елена. Екатерина вспоминает, что в первые недели, когда Елена Васильева только приступила к руководству «Петербургским нефтяным терминалом», они с мужем вводили ее в курс дела, рассказывали, кто есть кто и чем занимается. После смерти Бориса все родственные отношения закончились.
Почему так вышло, Екатерина не знает и даже не хочет делать предположения. Личные беседы у нее с тетей не складываются: та предлагает общаться только в присутствии юристов. Однако за отсутствием слов за себя говорят действия. Сперва, вспоминает племянница, Елена через родственников потребовала не вступать в права наследства на единственный значимый счет умершего Бориса — чуть больше 30 млн рублей. Более того, она от имени мужа сама попыталась получить эти деньги, правда, ей в этом было отказано.
Затем дошло дело до родового гнезда братьев Васильевых — маленького старенького домишки в Вырице, где они выросли. Он является полной противоположностью дворца Сергея Васильева. Поддерживал в нем жизнь и оплачивал счета Борис, так как дом был записан на него. После его смерти Елена также выразила заинтересованность в получении этого дома в качестве наследства.
Именно с проявлением своей строптивости и отказом тете в ее требованиях Екатерина сейчас и связывает иск к ней от компании СВС. Если деньги все же придется вернуть, большую часть наследства, включая квартиру отца, Екатерине придется отдать.
Со стороны, для человека, не понимающего тонкости семейных отношений, это выглядит, будто богатая тетя из шикарного дворца пытается разорить племянницу из ипотечной трешки в скромной новостройке на Комендантском проспекте. Чтобы опровергнуть такой стереотипный и однобокий взгляд и понять действия Елены Васильевой, «Фонтанка» задала ей самой вопрос: «Почему все происходит так, как происходит?» Однако ответа не последовало.