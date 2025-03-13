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В омском Порт-Артуре построят 11-этажный дом с 196 однокомнатными квартирами

Новостройка появится на улице 2-й Трамвайной.

Источник: Комсомольская правда

В Омске на улице 2-й Трамвайной построят 11-этажный жилой дом на 256 квартир с техническим этажом с местами для хранения колясок и велосипедов. Об этом сообщил Сергей Шелест в Telegram-канале.

Площадь жилых помещений составит 12 542,68 квадратных метра. В новостройке будет 256 квартир — 196 однокомнатных, 40 двухкомнатных и 20 трехкомнатных.

Проектную документацию разработало АО «Завод сборного железобетона № 6». Застройщик — индивидуальный предприниматель.

Ранее «КП Омск» сообщала, что в Омске сдали в эксплуатацию 9-этажный дом, где половина квартир приходится на студии.