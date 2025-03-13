Никита Михалков поблагодарил воронежцев за тишину

Четыре часа выдержали воронежцы 12 марта на спектакле Никиты Михалкова в ВКЗ. Мэтр привез в столицу Черноземья постановку «12» по мотивам своего одноименного фильма 2007 года. Тогда картина, являющаяся русским ремейком голливудского «12 разгневанных мужчин» (входящего в пятерку лучших фильмов всех времен), была очень успешной — получила спецприз на Венецианском кинофестивале, стала лауреатом премий «Золотой орел» и «Ника», взяла Гран-при кинофорума «Золотой Витязь» и была номинирована на «Оскар» (как в свое время и «12 разгневаных мужчин»). В 2021-м историю о сложном юридическом казусе, в результате которого виновность юного чеченца в убийстве приемного отца пришлось определять присяжным, далеким от юриспруденции, режиссер перенес и на сцену. И вот теперь — привез в Воронеж на гастроли.