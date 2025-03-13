Никита Михалков поблагодарил воронежцев за тишину

Четыре часа выдержали воронежцы 12 марта на спектакле Никиты Михалкова в ВКЗ. Мэтр привез в столицу Черноземья постановку «12» по мотивам своего одноименного фильма 2007 года. Тогда картина, являющаяся русским ремейком голливудского «12 разгневанных мужчин» (входящего в пятерку лучших фильмов всех времен), была очень успешной — получила спецприз на Венецианском кинофестивале, стала лауреатом премий «Золотой орел» и «Ника», взяла Гран-при кинофорума «Золотой Витязь» и была номинирована на «Оскар» (как в свое время и «12 разгневаных мужчин»). В 2021-м историю о сложном юридическом казусе, в результате которого виновность юного чеченца в убийстве приемного отца пришлось определять присяжным, далеким от юриспруденции, режиссер перенес и на сцену. И вот теперь — привез в Воронеж на гастроли.
Не «четыре табуретки», а несколько фур декораций (их создал известный художник Юрий Купер, автор интерьеров обновленного здания Воронежского театра драмы), детский хореографический ансамбль и 14 артистов (четверо — признанные мэтры — Михалков, Бурляев, Степанченко, Долинский), которые четыре часа держали воронежскую публику в напряжении. Зрители сидели, не шелохнувшись, словно в реальном зале суда — ожидая вердикта присяжных. А в финале — дружно встали, приветствуя мастерство артистов.
Вышедшая на поклон команда отсалютовала публике бейсболками, бросив их в зрительный зал.
— Спасибо за такую тишину, которую нельзя симулировать! — поблагодарил Никита Михалков публику. — Это величайшее счастье — слушать зал в такой тишине… Сейчас трудное время. Но только тогда, когда мы будем уметь говорить и слушать правду, победа будет…, — тут мэтр сделал паузу, и воронежцы продолжили — … за нами!