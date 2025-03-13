Обнаружены следы зарождения жизни в межзвездных льдах

«Результаты нашей совместной работы предоставляют науке новые данные о механизмах формирования сложных органических молекул в межзвездной среде и возможной роли этих молекул в происхождении жизни на Земле. В ходе экспериментов нам удалось впервые синтезировать молекулы лактальдегида (CH CH (OH)CHO) в условиях, полностью имитирующих глубокий космос и межзвездные льды», — пояснил доцент кафедры физики Самарского университета имени Королева Иван Антонов. Ученый отметил, что лактальдегид — предшественник молочной кислоты и важный промежуточный продукт в биохимических процессах, связанных с образованием сахаров, сахарных кислот и аминокислот. Эти вещества могли быть доставлены с помощью метеоритов на молодые планеты, такие как ранняя Земля, и сыграть ключевую роль в зарождении жизни.