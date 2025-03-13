В Минске весной высадят 1,4 миллиона цветов и 170 тысяч деревьев и кустарников

В Минске весной высадят около 1,4 миллиона цветов, 20 тысяч деревьев и 150 тысяч кустарников, сообщает агентство «Минск-Новости».
Прежде всего, озеленение коснется МКАД и улично-дорожной сети столицы. Высадка деревья и кустарников начнется, когда почва полностью оттает и до распускания листьев.
Причем, какие виды растений высаживать в Минске, рекомендовали Центральный ботанический сад и Институт экспериментальной ботаники.
— На парковой территории — липы, каштаны, клены, березы, ивы и другие. Вдоль улично-дорожной сети — ясени. Из кустарников более устойчивы к воздействию соли роза морщинистая, спиреи, дерен, а для парков подходят красивоцветущие гортензии, розы, цеанотусы, — прокомментировала заместитель гендиректора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Екатерина Короткина.
Однолетними и многолетними цветами в Минске также украсят ограждения разделительных полос на центральных улицах. Еще в столице продолжат постепенно заменять малые архитектурные формы, обновив за год свыше 400 таких конструкций.
Тем временем «Минскэнерго» высказался про отключение отопления в квартирах.