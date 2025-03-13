В Минске весной высадят 1,4 миллиона цветов и 170 тысяч деревьев и кустарников

— На парковой территории — липы, каштаны, клены, березы, ивы и другие. Вдоль улично-дорожной сети — ясени. Из кустарников более устойчивы к воздействию соли роза морщинистая, спиреи, дерен, а для парков подходят красивоцветущие гортензии, розы, цеанотусы, — прокомментировала заместитель гендиректора по благоустройству и содержанию объектов зеленого хозяйства «Минскзеленстроя» Екатерина Короткина.