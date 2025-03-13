В Омске 14 марта простятся с ветераном омской журналистики Верой Морозовой

В пятницу, 14 марта, в Омске простятся с ветераном омской журналистики, заслуженным работником культуры РФ Верой Морозовой, которая скончалась на 78-м году жизни. Об этом сообщили в региональном Союзе журналистов.
Вера Морозова окончила факультет журналистики МГУ, работала собственным корреспондентом центрального телевидения по Омской области. Она была членом Союза журналистов с 1976 года.
«Выражаем соболезнования коллегам, родным и близким Веры Викторовны. Для нас всех это большая утрата. Вера Викторовна жила одиноко, поэтому Союз журналистов объявил сбор благотворительной помощи на организацию похорон. Средства можно переводить на счет в Сбербанке по номеру телефона 89136647367 (Андрей Евгеньевич М.) с назначением платежа “благотворительная помощь”», — говорится в сообщении.
Прощание пройдет с 11 до 12 часов 14 марта в ритуальном зале по адресу: улица Партизанская, 20. Веру Морозу похоронят на Юго-Восточном кладбище.
«КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Веры Морозовой.