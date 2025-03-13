В Омске 14 марта простятся с ветераном омской журналистики Верой Морозовой

«Выражаем соболезнования коллегам, родным и близким Веры Викторовны. Для нас всех это большая утрата. Вера Викторовна жила одиноко, поэтому Союз журналистов объявил сбор благотворительной помощи на организацию похорон. Средства можно переводить на счет в Сбербанке по номеру телефона 89136647367 (Андрей Евгеньевич М.) с назначением платежа “благотворительная помощь”», — говорится в сообщении.