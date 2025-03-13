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В Омске 14 марта простятся с ветераном омской журналистики Верой Морозовой

Прощание пройдет в ритуальном зале на улице Партизанской.

Источник: Комсомольская правда

В пятницу, 14 марта, в Омске простятся с ветераном омской журналистики, заслуженным работником культуры РФ Верой Морозовой, которая скончалась на 78-м году жизни. Об этом сообщили в региональном Союзе журналистов.

Вера Морозова окончила факультет журналистики МГУ, работала собственным корреспондентом центрального телевидения по Омской области. Она была членом Союза журналистов с 1976 года.

«Выражаем соболезнования коллегам, родным и близким Веры Викторовны. Для нас всех это большая утрата. Вера Викторовна жила одиноко, поэтому Союз журналистов объявил сбор благотворительной помощи на организацию похорон. Средства можно переводить на счет в Сбербанке по номеру телефона 89136647367 (Андрей Евгеньевич М.) с назначением платежа “благотворительная помощь”», — говорится в сообщении.

Прощание пройдет с 11 до 12 часов 14 марта в ритуальном зале по адресу: улица Партизанская, 20. Веру Морозу похоронят на Юго-Восточном кладбище.

«КП Омск» выражает соболезнования родным и близким Веры Морозовой.