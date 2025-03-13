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Создана база данных археологических материалов Калининградской области

Научный сотрудник Отдела палеолита Института истории материальной культуры РАН Евгения Ткач сообщила, что база включает более 400 объектов с описаниями и географической привязкой.

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 13 марта. /ТАСС/. Ученые Института истории материальной культуры РАН (ИИМК РАН) создали единую базу археологических памятников и случайных находок каменного века на территории Калининградской области. Она включает в себя более 400 объектов с описаниями и географической привязкой, сообщили ТАСС в пресс-службе института.

«Мы создали единую базу данных всех находок и стоянок каменного века на территории Калининградской области. Это более 400 памятников и случайных находок. Собрав все вместе, мы видим участки территории с наибольшей концентрацией памятников. Причинами этого могут быть как географические условия (участки с большим количеством торфяников, в ходе мелиорации которых выявлены изделия из твердых органических материалов), так и отсутствие планомерных археологических разведок. К сожалению, на данный момент территория исследована плановыми раскопками довольно слабо», — рассказала научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК РАН Евгения Ткач, слова которой привели в пресс-службе.

Уточняется, что проект поддержан грантом Российского научного фонда.

Территория Калининградской области стала вызывать интерес археологов еще в конце XIX века из-за множества памятников финального палеолита, мезолита и неолита, которые относятся к периоду от 10 тыс. до н. э. до 3 тыс. до н. э. Ученые находят здесь каменные орудия, керамику, а также органические материалы, такие как изделия из рогов, костей и зубов. Наличие торфяников на территории способствует хорошей сохранности таких объектов.

По данным пресс-службы, наиболее масштабные исследования прошли в 70-е годы под руководством сотрудника Ленинградского отделения Института археологии Академии наук СССР (ныне ИИМК РАН) Владимира Тимофеева. Ему удалось переосмыслить результаты открытий немецких археологов, а также выявить более 50 новых стоянок и местонахождений каменного века с артефактами и фрагментами керамических сосудов. Среди таких памятников — стоянка Цедмар в Озерском районе Калининградской области, поселения Тушино, Тальники и другие. Обилие выявленного в течение XX века на современном этапе исследований потребовало от ученых его ревизии и систематизации, что стало первоочередной задачей в рамках проекта.

Кроме того, специалисты ИИМК РАН провели полевые археологические работы. В частности были проведены повторные исследования на стоянках самого древнего этапа заселения региона — финального палеолита — у села Никольское, а также экспедиция на стоянку Утиное болото I в Краснознаменском районе Калининградской области.