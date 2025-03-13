Создана база данных археологических материалов Калининградской области

«Мы создали единую базу данных всех находок и стоянок каменного века на территории Калининградской области. Это более 400 памятников и случайных находок. Собрав все вместе, мы видим участки территории с наибольшей концентрацией памятников. Причинами этого могут быть как географические условия (участки с большим количеством торфяников, в ходе мелиорации которых выявлены изделия из твердых органических материалов), так и отсутствие планомерных археологических разведок. К сожалению, на данный момент территория исследована плановыми раскопками довольно слабо», — рассказала научный сотрудник Отдела палеолита ИИМК РАН Евгения Ткач, слова которой привели в пресс-службе.