Энцефалитные клещи проснулись в Волгоградской области

В Волгоградской области начался сезон активности клещей. Членистоногие проснулись после зимней спячки и представляют опасность для людей. Хотя регион не считается очагом клещевого энцефалита, два завозных случая заболевания уже зарегистрированы в 2023 году. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального Роспотребнадзора, необходимо соблюдать меры профилактики.
Клещевой энцефалит — серьезное вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Последствия могут быть разными: от полного выздоровления до инвалидности и даже смерти. Пик активности клещей приходится на период с апреля по сентябрь. Заразиться может любой человек, независимо от возраста и пола.
Главное — соблюдать меры предосторожности во время прогулок на природе. Носите закрытую одежду, используйте репелленты, тщательно осматривайте себя и своих близких после возвращения домой. В случае укуса клеща необходимо обратиться в медицинское учреждение для его удаления и консультации.