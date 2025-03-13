Энцефалитные клещи проснулись в Волгоградской области

Клещевой энцефалит — серьезное вирусное заболевание, поражающее нервную систему. Последствия могут быть разными: от полного выздоровления до инвалидности и даже смерти. Пик активности клещей приходится на период с апреля по сентябрь. Заразиться может любой человек, независимо от возраста и пола.