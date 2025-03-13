В Иркутской области создадут авиационное отделение для тушения лесных пожаров

Отметим, судя по результатам наблюдений за последние три года, самая сложная лесопожарная ситуация наблюдается на севере Приангарья на границе с югом Республики Саха (Якутия). Связано это с тем, что там труднодоступная местность, нет дорог и населенных пунктов. Авиационное отделение сможет мгновенно среагировать на начавшийся пожар, что впоследствии поможет избежать серьезных последствий.