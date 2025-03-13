В Иркутской области создадут авиационное отделение для тушения лесных пожаров

Межрегиональное авиационное отделение предлагают создать на севере Иркутской области. Как стало известно КП-Иркутск, это необходимо для улучшения работы по предотвращению и тушению лесных пожаров.
Отметим, судя по результатам наблюдений за последние три года, самая сложная лесопожарная ситуация наблюдается на севере Приангарья на границе с югом Республики Саха (Якутия). Связано это с тем, что там труднодоступная местность, нет дорог и населенных пунктов. Авиационное отделение сможет мгновенно среагировать на начавшийся пожар, что впоследствии поможет избежать серьезных последствий.
Сейчас самое время, чтобы бросить все силы на подготовку к лесопожарному сезону. Эксперты предполагают, что он начнется в третьей декаде апреля. По оценкам МЧС, в региона Сибири может возникнуть повышенная вероятность превышения средних многолетних значений параметров пожарной опасности. А это может являться причинной пожаров, которые вызовут неконтролируемые палы сухой травы.
Иркутская область за пять лет смогла значительно сократить количество пожаров — с 1 053 до 793. В 2025 году 5 056 человек бросят все силы на тушение пламени. Для обнаружения огня в регионе действует космический мониторинг и различные камеры, установленные на вышках сотовой связи. Лесопожарные формирования обеспечены дронами. На защиту лесов в 2025 выделят 2,8 миллиарда рублей.
Ранее КП-Иркутск сообщала, что почти 60 тысяч человек воспользовались самозапретом на кредиты в Иркутской области.