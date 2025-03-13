«АртРемСтрой» построит школу в Одесском за 1,3 млрд рублей в 2027 году

Новая общеобразовательная школа на 550 мест в селе Одесском будет построена в 2027 году. Министерство строительства Омской области заключило контракт на сумму 1,3 миллиарда рублей с ООО «АртРемСтрой». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.
Напоминающее по форме самолет здание школы спроектировала архитектор Татьяна Синицына (ООО «СИБГОРПРОЕКТ»). По ее чертежам в Омске построены здание Омского областного суда и школа на Космическом проспекте.
Проект здания Фото: пресс-служба министерства строительства Омской области.
Здание расположится на пересечение улиц Октябрьской и Первомайской в селе Одесском. В здании по планам появятся сельская библиотека и IT-образовательный центр. Обе организации будут оборудованны отдельными входами.
Ранее «КП Омск» сообщала, что последние звонки в школах Омской области пройдут 24 мая.