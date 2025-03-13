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«АртРемСтрой» построит школу в Одесском за 1,3 млрд рублей в 2027 году

Образовательное учреждение будет многофункциональным, в частности в нем разместят сельскую библиотеку и IT-образовательный центр.

Источник: Комсомольская правда

Новая общеобразовательная школа на 550 мест в селе Одесском будет построена в 2027 году. Министерство строительства Омской области заключило контракт на сумму 1,3 миллиарда рублей с ООО «АртРемСтрой». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Напоминающее по форме самолет здание школы спроектировала архитектор Татьяна Синицына (ООО «СИБГОРПРОЕКТ»). По ее чертежам в Омске построены здание Омского областного суда и школа на Космическом проспекте.

Проект здания Фото: пресс-служба министерства строительства Омской области.

Здание расположится на пересечение улиц Октябрьской и Первомайской в селе Одесском. В здании по планам появятся сельская библиотека и IT-образовательный центр. Обе организации будут оборудованны отдельными входами.

Ранее «КП Омск» сообщала, что последние звонки в школах Омской области пройдут 24 мая.