«АртРемСтрой» построит школу в Одесском за 1,3 млрд рублей в 2027 году

Новая общеобразовательная школа на 550 мест в селе Одесском будет построена в 2027 году. Министерство строительства Омской области заключило контракт на сумму 1,3 миллиарда рублей с ООО «АртРемСтрой». Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.