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Улицу Малую Покровскую в Нижнем Новгороде перекроют до августа

Для автомобилистов будут открыты объездные зоны.

Источник: Нижегородская правда

Движение транспорта на улице Малая Покровская в Нижнем Новгороде будет временно ограничено с 1 апреля. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте администрации города.

Движение транспорта ограничат из-за ремонта магистральных сетей водопровода. Проезжую часть перекроют рядом с домом № 61 на Большой Покровской (на повороте с главной улицы города).

После 30 апреля ограничение с участка снимут, но введут его в районе дома № 4 по улице Малая Покровская. Для автомобилистов планируется открыть объездные зоны на соседних улицах.

Напомним, редакция сайта Pravda-nn.ru создала телеграм-канал «Проезда нет», где оперативно сообщается об участках перекрытых дорог в Нижнем Новгороде. Подписывайтесь, чтобы быть в курсе!

Ранее на сайте pravda-nn.ru сообщалось об ограничении автомобильного движения на улице Белинского.