Свердловский замминистра ЖКХ, обвиняемый в получении взятки, ушел в отставку

В конце января 2025 года в области арестовали бывшего министра энергетики и ЖКХ региона Николая Смирнова. На суде 6 февраля стало известно, что экс-глава ведомства получил взятку через посредника в виде средств, которые предназначались «за общее покровительство». В деле Николя Смирнова помимо Андрея Кислицина фигурирует бывший первый заместитель министра энергетики и ЖКХ региона Игорь Чикризов, в отношении которого возбуждено дело по п. «б», ч.3 ст. 291.1 УК РФ (посредничество во взяточничестве в крупном размере).