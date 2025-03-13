В Ростовской области открыли горячую линию в честь Дня прав потребителей

В Ростовской области запустили горячую линию по вопросам защиты прав потребителей. Звонить можно до 21 марта 2025 года, консультации проводят сотрудники управления Роспотребнадзора.
Дополнительный канал связи открыли в преддверии Всемирного дня прав потребителей, который обычно отмечается 15 марта.
На вопросы также должны отвечать по телефону Единого консультационного центра ведомства. Кроме этого, с различными памятками и образцами заявлений можно ознакомиться на сайте федерального Роспотребнадзора.
Добавим, планируется не только работа с телефонными обращениями: 14 марта в ростовском отделе защиты прав потребителей (Ростов-на-Дону, Селиванова, 66) также планируют провести День открытых дверей. С 10 до 16 часов каждый желающий сможет получить консультации и правовую помощь по вопросам защиты своих прав и законных интересов.
Напомним, ранее в 86% детских садов региона выявили нарушения СанПиН.