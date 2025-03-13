В Ростовской области открыли горячую линию в честь Дня прав потребителей

Добавим, планируется не только работа с телефонными обращениями: 14 марта в ростовском отделе защиты прав потребителей (Ростов-на-Дону, Селиванова, 66) также планируют провести День открытых дверей. С 10 до 16 часов каждый желающий сможет получить консультации и правовую помощь по вопросам защиты своих прав и законных интересов.