Нарубили и бросили: ямочный ремонт в Ташкенте превращается в новую проблему

Попробуйте проехать по улице Янгишахар — от торгового центра High Town Mall до «Мегапланеты». Вот уже четыре дня дорога здесь представляет собой сплошные рваные участки, которые не только создают гигантские пробки, но и увеличивают риск ДТП. Водители жалуются на повреждённые диски, порванные шины и едва не случившиеся аварии. Кто будет нести за это ответственность?