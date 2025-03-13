Нарубили и бросили: ямочный ремонт в Ташкенте превращается в новую проблему

Столичный хокимият ранее объявил, что с 7 марта в городе начнутся масштабные дорожные работы, что вызвало поддержку у всех автомобилистов. Дороги после осенне-зимнего сезона действительно пришли в ужасное состояние, и многие участки больше напоминали танкодром, чем проезжую часть.
Начали за здравие, закончили за упокой
Дорожные службы приступили к ремонту активно — сняли огромные куски старого асфальта в местах, где были ямы. Казалось бы, логично сразу же залить новый слой покрытия, но что-то пошло не так. Вместо того чтобы работать поэтапно — участок за участком, дорожники вскрыли огромные площади, оставив дороги в полуразрушенном состоянии.
Попробуйте проехать по улице Янгишахар — от торгового центра High Town Mall до «Мегапланеты». Вот уже четыре дня дорога здесь представляет собой сплошные рваные участки, которые не только создают гигантские пробки, но и увеличивают риск ДТП. Водители жалуются на повреждённые диски, порванные шины и едва не случившиеся аварии. Кто будет нести за это ответственность?
Почему нельзя планировать работы иначе?
Неужели так сложно снимать и тут же закатывать асфальт, не создавая опасных ловушек для водителей? Ташкент уже не первый год сталкивается с проблемами хаотичного ремонта дорог, но похоже, что уроки прошлого так и не были усвоены.