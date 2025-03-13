«Сама пришла и ушла»: брат задержанного тренера в Приморье рассказал свою версию событий

Очередной громкий скандал всколыхнул Приморье. 29-летний детский тренер из Находки оказался под следствием из-за слишком близкого знакомства с 17-летней девушкой. В разлетевшейся по всему региону истории фигурируют алкоголь, физическое насилие и возрастной рубеж — всего год до совершеннолетия. Тем временем соцсети бурлят, а мнения разделились: одни выступают в защиту спортсмена, другие молча наблюдают. Корреспондент ИА PrimaMedia связался с братом задержанного, чтобы разобраться в деталях произошедшего.