«Сама пришла и ушла»: брат задержанного тренера в Приморье рассказал свою версию событий

Очередной громкий скандал всколыхнул Приморье. 29-летний детский тренер из Находки оказался под следствием из-за слишком близкого знакомства с 17-летней девушкой. В разлетевшейся по всему региону истории фигурируют алкоголь, физическое насилие и возрастной рубеж — всего год до совершеннолетия. Тем временем соцсети бурлят, а мнения разделились: одни выступают в защиту спортсмена, другие молча наблюдают. Корреспондент ИА PrimaMedia связался с братом задержанного, чтобы разобраться в деталях произошедшего.
По версии следствия, 8 марта 2025 года фигурант, находясь в квартире дома в городе Находка, будучи в состоянии алкогольного опьянения, совершил насильственный половой акт с несовершеннолетней.
Тем временем в Сети активно распространяется обращение в поддержку задержанного тренера. В нём фигуранта называют «честным, ответственным и законопослушным гражданином», который вложил огромный вклад в развитие детей и является уважаемым наставником в одной из ведущих федераций рукопашного боя края.
«Он полностью посвящает себя воспитанию наших детей, своей профессии и призванию. Все мы люди и имеем право на отдых… Нельзя позволить ни в чём не повинному человеку, не поддавшемуся вымогательству, стать жертвой необоснованного осуждения».
Пользователи Сети утверждают, как важно объективно разобраться в ситуации, чтобы невиновный человек не стал жертвой ложных обвинений. Вопрос также касается ответственности обеих сторон, ведь нередко возникают ситуации, когда возраст несовершеннолетнего сложно определить визуально, а намерения остаются неочевидными.
Корреспондент ИА PrimaMedia связался с братом задержанного, который рассказал свою версию произошедшего. С его слов, девушка не является воспитанницей тренера, она якобы просто приехала отдохнуть.
«Это неправда. Девочка собственными, можно сказать, ногами приезжает, заходит, отдыхает и после того, как отдохнула, уходит домой. На следующий день звонит ее мать, требует 500 тысяч рублей или иначе пойдёт писать заявление в полицию», — выразил свою позицию он.
Дополнительным аргументом в пользу версии о вымогательстве является то, что мать девушки, по словам брата задержанного, не сразу обратилась в полицию, а выжидала определённое время.
В пресс-службе СУ СКР Приморья отмечают, что в настоящее время спортсмен взят под стражу сроком на 2 месяца. По уголовному делу назначены судебные экспертизы, допрашиваются свидетели.