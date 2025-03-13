В Волгоградском аэропорту вновь ограничили прием и вылет самолетов

Стоит отметить, что аналогичные меры были введены и в соседнем Саратове. Аэропорт Гагарин также не принимает и не выпускает воздушные суда с 7.45. Эти ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов в условиях неблагоприятных погодных условий.