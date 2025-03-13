В Волгоградском аэропорту вновь ограничили прием и вылет самолетов

Как сообщил пресс-секретарь Росавиации Артем Кореняко в своем телеграм-канале, волгоградский аэропорт снова закрылся для приема и вылета самолетов с 8.00. В 09.03 ограничения были сняты.
Напомним, что в прошлый раз они действовали с 23.10 12 марта до 6.00 13 марта.
На онлайн-табло аэропорта отображается информация о задержках прилета рейсов из Москвы, Казани и Екатеринбурга, а также о переносе вылетов в обратном направлении.
Стоит отметить, что аналогичные меры были введены и в соседнем Саратове. Аэропорт Гагарин также не принимает и не выпускает воздушные суда с 7.45. Эти ограничения вводятся для обеспечения безопасности полетов в условиях неблагоприятных погодных условий.