Омичей предупредили об опасном лечебном чае с Алтая от предприятия-призрака

Роспотребнадзор предупредил о лечебном чае с Алтая, произведенном предприятием-призраком. БАД к пище сомнительного происхождения и без необходимых документов продается в интернет-магазине «Сила Гор Алтая» ИП Заволоцкой Г. В, а также может находиться на прилавках омских магазинов. Об этом сообщили в региональном управление ведомства.
По информации Роспотребнадзора, интернет-магазин реализует лечебный чай в ассортименте, «золотой корень из Алтая», «красный корень из Алтая», «Красная щетка из Алтая». Вся продукция якобы произведена индивидуальным предпринимателем Михаилом Юрьевичем Заволоцким по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, село Чемал, улица Лазурная, 7.
Как выяснилось, производства по данному адресу не существует, а бизнесмен прекратил деятельность в качестве ИП в 2023 году.
«Согласно сведениям Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, размещённом на официальном портале Россаккредитации, отсутствуют сведения об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции указанного производителя обязательным требованиям», — отметили в ведомстве.
Омичей просят сообщать о фактах продажи сомнительного БАДа в Управление Роспотребнадзора по Омской области.
Ранее «КП Омск» сообщала, опасное масло с Алтая могло оказаться на прилавках магазинов в Омской области.