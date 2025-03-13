Ричмонд
+6°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Омичей предупредили об опасном лечебном чае с Алтая от предприятия-призрака

Документов, подтверждающих безопасность БАДа, нет, как и предприятия, которое ее произвело.

Источник: Комсомольская правда

Роспотребнадзор предупредил о лечебном чае с Алтая, произведенном предприятием-призраком. БАД к пище сомнительного происхождения и без необходимых документов продается в интернет-магазине «Сила Гор Алтая» ИП Заволоцкой Г. В, а также может находиться на прилавках омских магазинов. Об этом сообщили в региональном управление ведомства.

По информации Роспотребнадзора, интернет-магазин реализует лечебный чай в ассортименте, «золотой корень из Алтая», «красный корень из Алтая», «Красная щетка из Алтая». Вся продукция якобы произведена индивидуальным предпринимателем Михаилом Юрьевичем Заволоцким по адресу: Республика Алтай, Чемальский район, село Чемал, улица Лазурная, 7.

Как выяснилось, производства по данному адресу не существует, а бизнесмен прекратил деятельность в качестве ИП в 2023 году.

«Согласно сведениям Единого реестра сертификатов соответствия и деклараций о соответствии, размещённом на официальном портале Россаккредитации, отсутствуют сведения об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции указанного производителя обязательным требованиям», — отметили в ведомстве.

Омичей просят сообщать о фактах продажи сомнительного БАДа в Управление Роспотребнадзора по Омской области.

Ранее «КП Омск» сообщала, опасное масло с Алтая могло оказаться на прилавках магазинов в Омской области.