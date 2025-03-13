Омичей предупредили об опасном лечебном чае с Алтая от предприятия-призрака

Роспотребнадзор предупредил о лечебном чае с Алтая, произведенном предприятием-призраком. БАД к пище сомнительного происхождения и без необходимых документов продается в интернет-магазине «Сила Гор Алтая» ИП Заволоцкой Г. В, а также может находиться на прилавках омских магазинов. Об этом сообщили в региональном управление ведомства.